Rikkaks väga tüütu leiutisega: millega teenis oma varanduse USA jõukaim kongresmen?

Issa on fotol kõige parempoolsem mees. Foto: WIN MCNAMEE, AFP

Darrell Issa on USA Esindajatekoja veteran, keda on sinna Vabariiklaste nimekirjas valitud 9 korral järjest. Juba 2001. aastast kongressis olnud mees on omamood anomaalia ehkki viimastel valimistel võitis ta oma ringkonnas väga napilt, vahe oli ligi 2000 häält.

Ta on aga lisaks sellele kõige rikkam kongressi liige. Oma varanduse teenis ta eriti tüütu leiutise toel, kirjutab Celebrity Networth.