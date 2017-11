Rikkamatest rikkamad | Amazoni boss ületas oma varandusega maagilise piiri. Kes on ajaloos olnud temast edukamad?

Bloombergi miljardäride indeksi järgi tõusis Amazoni looja Jeff Bezos klubisse, kuhu on maailma ajaloos jõudnud vaid vähesed. Nimelt ületas tema vara väärtus 100 miljardi dollari piiri. Sellele aitas kenasti kaasa eelmise nädala musta reedena tuntud kaubanduspüha, mis kergitas Amazoni aktsia hinda. Kindlasti ei ole Bezos aga ajaloo rikkaim inimene. Sinna on tal minna väga pikk tee.

Kaasajal on Bezos teine inimene, kes selle piiri on ületanud. Teine ei ole sugugi üllatav nimi - Bill Gates. Ta ületas selle piiri väga põgusalt 1999. aastal .comi mulli tipus. Kui arvestada inflatsiooni, siis oleks tema vara väärtus täna olnud 140 miljardit dollarit.

Järgnev on nimekiri neist inimestest, kel on teada olevalt hinge taga olnud Bezosest rohkem varandust. „Teada olevalt", sest ei saa välistada, et näiteks Vladimir Putin on suutnud peita ära väga suure varanduse. Putini puhul liiguvad kuulujutud, et ta kontrollib 200 miljardi dollari eest vara. Seda on aga väga keeruline tõestada. Samasugust infot on liikunud ka teiste poliitikute, diktaatorite ja ärimeeste kohta. Nii öeldakse, et maailma mõjuvõimsama perekonna käes võib olla enam kui triljoni eest vara.

17. Stephen Girard - 105 miljardit dollarit.

Prantsuse laevandus- ja pangandusmogul. Ta suri aastal 1831. Tal ei olnud järeltulijaid ning ta jättis suure osa oma varast heategevusele.

16. John of Gaunt - 110 miljardit dollarit.

Loe veel

Gaunt oli Inglismaa kuninga Richard II regent.

15. Richard Fitzalan, Arundeli 10. krahv - 118,6 miljardit dollarit

Prominentne Inglise aadlik ja maaomanik. Ta suri 1376. aastal.

14. John Jacob Astor - 121 miljardit dollarit

Tegemist oli Ameerika ajaloo esimese multimiljonäriga. Ta teenis oma esimese miljoni müües nahku rikastele New Yorgi naistele. Ta kasutas seda raha, et osta meeletus koguses kinnisvara. Ta suri 1848. aastal.

13. William de Warenne - 146,13 miljardit dollarit.

Surrey krahv, Inglismaa sõjaväejuht ja aadlik, kellele anti palju maad Hastingsi lahingu kangelastegude eest. 1088. aastast tänasesse tooduna oli tema vara väärtus just selline.

12. Bill Gates - 140 miljardit dollarit.

11. Alan Rufus - 178,65 miljardit.

Rufus oli 11. sajandil William Vallutaja kompanjon. Sõtta minek oli talle väga tulus. Talle anti 250 000 aakrit maad.

10. Cornelius Vanderbilt - 185 miljardit dollarit

Tegemist on läbi ajaloo rikkuselt kolmanda ameeriklasega. Ta alustas raha kokku ajamist aurulaevade ehitamisega, kuid tegelik rikkus jõudis temani, kui ta juba 70-aastasena investeeris raudteesse.

9. Henry Ford - 199 miljardit.

Fordi looja. Suri 1947. aastal.

8. Muammar Gaddafi - 200 miljardit dollarit.

Kui Gaddafi 2011. aastal suri, siis hakati kohe rääkima temast kui maailma rikkaimast inimesest ja et tal on 200 miljardi dollari eest vara. Mitme kuu vältel pärast tema surma konfiskeeriti välismaistest pankadest ligi 70 miljardi eest tema vara. Kuna ta kontrollis Liibüa naftavälju, siis sellest tulebki kokku tema kogu vara väärtus.

7. William Vallutaja - 229,5 miljardit dollarit

1028.-1087. aastani elanud mees on tuntud eelkõige selle tõttu, et ta tungis sisse ja vallutas 1066. aastal Inglismaa. Kui sa veedad oma elu kuningriike vallutades, siis paratamatult teenid sa suure varanduse.

6. Mir Osman Ali Khan - 230 miljardit dollarit.

Hyderabadi riigi juht selle ajani kui selle vallutas endale India. Talle kuulus hunnikute viisi kulda ja juveele. Tema käes oli ka kuulus Jacobi Teemant, mis on täna väärt 95 miljonit dollarit. Ta kasuta teemantit kontoris paberivajutina. Väidetavalt omas ta 50 Rolls Royce'i.

5. Nikolai Aleksandrovitš Romanov - 300 miljardit dollarit.

Teda teatakse ka kui Tsaar Nikolai II ja ta valitses Vene impeeriumit 1894ndast kuni 1917. aastani. Ühtlasi on mees maailma ajaloo kõige rikkam pühak.

4. Andrew Carnegie - 310 miljardit dollarit.

Carnegie müüs 1901. aastal oma terasefirma 480 miljoni dollari eest JP Morganile. Ta hakkas pärast müüki tegelema heategevusega ja andis suure osa oma varast ära. Viimased 30 miljonit dollarit jagati laiali tema surma järel. Mitmed ülikoolid ja fondid kannavad siiani tema nime.

3. John D. Rockefeller - 340 miljardit.

Tegemist on maailma ajaloo rikkaima ameeriklasega. Tema firma Standard Oil domineeris USA naftatootmist kaua ning lõpuks lõhkus riigi valitsus selle kui monopoli. See lõhuti väikesteks firmadeks, mis on tänagi tuntud - Amoco, Chevron Conoco ja ExxonMobil. Rockefeller suri 1937. aastal.

2. Rothschildi perekond - 350 miljardit dollarit.

Täna maailma rikkaimad inimesed, kelle kogu vara väärtus on 350 miljardit dollarit. Nende vara väärtust on tegelikult keeruline arvutada, sest neil on mammonat lihtsalt nii palju. Ei teki aga küsimustki, et tegu on maailma kõige mõjukama perekonnaga. Paljud arvavad, et ainuüksi nende kinnisvara- ja pangandusportfelli väärtus võib olla üle 1 triljoni dollari.

Rothschildid said alguse Mayer Amschel Rothschieldist, kes elas Frankfurtis. Ta lõi oma pangandusimpeeriumi 1760ndatel. Tema viis poega aitasid tal panka laiendada viies linnas - Londonis, Pariisis, Frankfurtis, Viinis ja Napolis. Nii räägitaksegi selle pere puhul viiest harust.

1. Mansa Musa I - 400 miljardit dollarit.

Mansa Musa oli Mali kuningas ja ta elas aastail 1280 kuni 1337. Mali impeeriumisse kuulusid tänapäevased Ghana, Timbuktu ja Mali. Kust tuli meeletu rikkus? Impeerium varustas ülejäänud maailma soola ja kullaga. Nad omasid neis kahes kategoorias maailmas üle poole turust. Tema poolt ehitada lastud mošeed seisavad püsti tänasel päevalgi. Pärast surma tema kuningriik ja ka rikkus haihtusid. Tema järeltulijad ei suutnud takistada kodusõda ja riiki tungijaid. Kaks põlvkonda hiljem oli tema maailmarekordiline varandus läinud.