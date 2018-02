Rikkur liigub vastuvoolu: kossuklubi omanik ei soovi oma vara heategevuseks anda

Miljardär Tilman Fertitta on astumas vastassuunas trendile, millega ülirikkad on lubanud oma varanduse surres annetada heategevuseks ja oma lastele jätta vaid pisku. Fertitta ütles, et talle selline lähenemine ei sobi, sest raha peab jääma perekonda, kirjutab Celebrity Networth.

Miljardär Fertitta on USA ühe suurima restoraniketi Landry's omanik. Lisaks kuulub talle korvpalliklubi Houston Rockets. Erinevalt näiteks Bill Gatesist ja Warren Buffettist, kes on lubanud oma vara suures osas ära annetada, on mehel teised plaanid.

Fertitta usub, et tema kokku aetud varandus on tema perekonna pärand. Tal on tänase seisuga hinge taga 3,1 miljardit dollarit. Mees ütles, et oluline on lastesse süstida teadmist, milline väärtus on tööl ja rahal.

Tema lapsed ei ela luksuses. Nad kõik hakkasid isa firmas tööle pärast kolledži lõpetamist. Ta usub, et on lastele näidanud, et nad on osad perekonna äride edus ja et nad jätkavad ka edaspidi ühiskonda panustamist ja töökohtade loomist.

Gatesid on oma kolmele lapsele lubanud jätta vaid pisikese portsu 90 miljardist dollarist.

Warren Buffett ütles juba 1986ndal aastal ajakirjale Fortune, et jätab lastele „piisavalt, et nad võiks teha mida iganes, aga mitte nii palju, et nad ei teeks mitte midagi." Buffetti lapsed saavad igaüks 2 miljardit dollarit.

Fertitta ei usu, et on mõistlik jätta raha heategevuslikule organisatsioonile, mis võib seda kasutada viisil, mis talle meele järele ei oleks.