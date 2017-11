Rimi kaotas turuosa ja kasvatas kasumit

Balti jaekaubanduse turg kasvas Baltikumis 6,3 protsenti. Kasvu vedas hinnatõus, müügimahtude areng oli Eestis ja Leedus nõrk ja Lätis mõnevõrra parem. Inflatsioon kerkis 5,8 protsendini, teatas Rimi omaikfirma ICA kvartaliaruandes.

Rimi müük kasvas Baltikumis 1,4 protsenti. Kasvu vedasid kõrgemad keskmised hinnad. Iseäranis kasvasid värske toidukauba hinnad. Müügimaht langes peamiselt poodide ringitegemise ja sulgemiste tõttu.

Säästumarketite Rimideks ringitegemine läks ettevõttele maksma 0,4 protsendipunkti käivet. 2,5 protsenti võttis müügist maha see, et kolm poodi olid terve kvartali suletud. Rimi Baltic kaotas kvartalis turuosa.

Ettevõtte ärikasum paranes 20,1 protsenti, 161 miljoni Rootsi kroonini. Eurodes oli kasumikasv 19,1 protsenti. Kolme suletud poe mõju kasumile oli umbes kümme miljonit Rootsi krooni.

Ettevõte teenis 3,4 miljardi Rootsi kroonise (355 miljonie eurose) käibe juures 161 miljoni Rootsi kroonise ärikasumi.

Eestis vähenes Rimi müük viis protsenti, 92,3 miljoni euroni. Vähemalt aasta avatud poodide käive kasvas 5,3 protsenti. Lätis kasvas kogumüük 4,3 protsenti ja aasta avatud olnud poodide müük 5,7 protsenti, 185,3 miljoni euroni. Leedus kasvas müük 0,8 protsenti ja aasta avatud olnud poodides müük 3,2 protsenti, 77,4 miljoni euroni.

Loe veel

Võrreldes mullu detsembriga on Rimi avanud Eestis ühe uue poe ja sulgenud kaheksa poodi.

"Meie Balti äril oli kasumit vaadates väga tugev kvartal. Kolm ajutiselt suletud poodi Eestis on taas avatud ja Säästumarketite konverteerimine Rimideks on lõppenud. Käive oli veidi nõrgem, kuid nüüd on turuolud väga soodsad käibe kasvuks," kommenteeris ICA grupijuht Per Strömberg Rimi tulemust. "Leedu konkurentsiameti otsuse järel IKI ostmiseks saame me nüüd täiel määral pühenduda konkreetsete poodidest vabanemisele ja tehingu lõpuni viimiseni nii kiiresti kui võimalik.”