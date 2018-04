Rimile on Leedus suurtehingu katkemine valus tagasilöök

„Kui meie konkurent muutub suuremaks, saab ta osta kaupu sisse odavamalt,“ rääkis ta Leedu majanduslehele Verslo Žiniosele. Kui tehingut ei tule, jääb olukord endiseks.

Maxima tunneb end antud olukorras nagu kult rukkis. Mis võiks olla parem kui see, et nemad jäävad ainsaks suureks poeketiks ja teised on väikese turuosaga konkurendid.

Maxima grupi pealik Dalius Misiūnas ütles, et neil pole midagi kommetneerida.

IKI poeketi kommunikatsioonijuht Berta Caikauskaite ütles Ärilehele, et eks Rimi ja IKI jäävad nüüd konkurentideks.

„IKI jaoks ei muutu mitte midagi – töötame nagu varem,“ ütles ta. „Meil on ambitsioonikas 2018. aasta plaan.“

Küsimusele, et kuna nüüd jäi Leedus suurtehing katki, kas Rimi hakkab pöörama rohkem tähelepanu Eestile, vastas Rimi Balticu kommunikatsioonijuht Katrin Bats, et Rimi Balticu iga maa ettevõtet on alati vaadatud võrdsete partneritena. Samuti on igale maale pühendatud just niipalju tähelepanu, kui see on vajanud. Nii on seda plaanis teha ka edaspidi.

„Saan seda otsust kommenteerida väga kasinalt. Tõepoolest, Leedu konkurentsiamet sellise otsuse tegi ning see valmistas meile suurt pettumust,“ rääkis ta. „Ühinemise tingimuseks seatud ostjad 17-le IKI kauplusele olid välja pakutud ning sedagi rohkem kui üks variant. Kokkuvõttes suured investeeringud sellesse projekti Rimi Baltic´ule siiski lausa kahjumit ei too. Leedu Rimi näol on tegemist kasumliku ettevõttega ning nüüd tuleb hakata lihtsalt planeerima selle edasist käekäiku veidi teistmoodi, kui varem lootsime.”

Eile tegi Rimi omanik ICA börsiteate, kus ettevõtte juht Per Strömberg ütles, et ettevõte jätkab Leedus orgaanilise ehk loomuliku kasvuga. Ülevõtmismõte on maas.