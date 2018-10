Ringkonnakohus andis põlevkivi müüghinna vaidluses õiguse konkurentsiametile

Seetõttu jäeti VKG kontserni kaebus rahuldamata. Konkurentsiamet leidis 2015. aasta oktoobris lõpetatud järelevalvemenetluses, et Eesti Energia kontserni poolt VKG-le 2013-2015 pakutud põlevkivi müügihind oli konkurentsiseadusega kooskõlas. Ka Tallinna Halduskohus andis eelmisel aastal õiguse konkurentsiametile.

Eesti Energia kontsernil on olnud õigus kaevandada ligikaudu 75% põlevkivist, mistõttu on ta ülekaalukalt suurim kaevandaja Eestis. VKG-l on võimalik kaevandada põlevkivi väiksemas mahus ning teatud tingimustel võib tal sellest puudu jääda. Sellises olukorras on VKG ajalooliselt Eesti Energia kontsernilt põlevkivi juurde ostnud.

VKG leidis, et Eesti Energia kontserni pakutud põlevkivi hind oli teda diskrimineeriv. Konkurentsiamet tuvastas, et pakutud hinnad olid põhjendatult seotud vaadeldud ajal rahvusvahelistel turgudel kehtinud kõrgete energiahindadega ning Eesti Energia tegevus põlevkivi müügil ei olnud konkurentsi kahjustav. Ringkonnakohus nõustus põhimõtteliselt konkurentsiameti seisukohtadega.