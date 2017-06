Ringkonnakohus tühistas eelneva otsuse: Arvo Sarapuu peab siiski keelatud annetuse Tallinna linnale tagasi maksma

Tallinna ringkonnakohus tühistas eile halduskohtu poolt aasta tagasi tehtud otsuse Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni ettekirjutuse osas.

Jutt käib kurikuulsast Hiiu staadioni reklaamist, millel kutsusid Edgar Savisaar, Arvo Sarapuu ja Jaanus Multi inimesi staadioni avamispeole. Reklaamplakati eest tasuti Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eelarvest 11 000 eurot.

Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjon (ERJK) otsustas, et tegemist on Arvo Sarapuule tehtud keelatud annetusega, sest selline isikureklaam on rahaliselt hinnatav hüve, mis suurendab kandidaadi võimalusi osutuda valituks ning vähendab vajadust teha kulutusi valimiskampaaniale.

ERJK tegi ettekitjutuse, milles nõudis, et Arvo Sarapuu tagastaks Tallinna linnale keelatud annetuse summas 3667 eurot ja kõrvaldaks puudused tema poolt Eesti Keskerakonnale esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania aruandes.

Sarapuu maksis raha tagasi juba 2014. aasta juulis ja Keskerakond kompenseeris talle selle. Sellegipoolest vaidlustas Sarapuu eelmise aasta juunis kohtus ERJK-i ettekirjutuse maksta tagasi üle 3000 euro reklaamiraha.

Arvo Sarapuu esitas Tallinna halduskohtule kaebuse ettekirjutuse osas, mille kohus aasta tagasi ka rahuldas, tühistades ettekirjutuse ja mõistes Sarapuu kasuks välja menetluskulud 2015 eurot.

Nüüd esitas ERJK apellatsioonkaebuse, mille Tallinna ringkonnakohus ka rahuldas. See tähendab, et Arvo Sarapuu peab siiski maksma tagasi keelatud annetuse summas 3667 eurot ning ERJK ei pea tasuma tema menetluskulusid.

Otsust võib edasi kaevata riigkohtusse, esitades kassatsioonkaebuse hiljemalt 31. juuliks.