Ripakil varandus: 280 miljoni eest Soome suurfirma aktsiaid on kehtivust kaotamas

280 miljoni euroni ulatuva väärtusega Soome kontserni Sampo aktsiate pakk võib minna lihtsalt ettevõtte omandusse tagasi, sest kunagised aktsiaomanikud pole omandust elektroonilisse registrisse kandnud, aga paberkujul aktsiad kaotavad tänavu kehtivuse.

Sampo enda hinnangul on ühisel kontol, kuhu on kogutud kõik veel elektrooniliseks ümberregistreerimata paberaktsiad, kokku 280 miljoni euro eest firma osatähti. Sampo võttis ka ühendust 75 000 ühiskonto aktsiate omanikuga, misjärel poole miljoni aktsia omanikud ka välja ilmusid. Kuid see on rahaliselt kõigest seitsmendik või kaheksandik kogumahust.

Seni on Helsingi kohtusse esitanud kadunud Sampo paberaktsiate omandi tunnistamise avalduse 6700 inimest ning neid tuleb igal nädalal kuni veerand tuhat juurde, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Kadunud paberkujul aktsiatähtede puhul tunnistab kohus aktsiate omandiõigust, kui proteste ei laeku kolme kuu jooksul.

Aktsiatähe leidjale võib see olla tõsine lotovõit, märkis Yle. Näiteks 1990ndatel 2000 marka ehk kursi järgi 340 eurot maksnud Sampo aktsiate praegune väärtus oleks 83 500 eurot, ning nende omanik saaks õiguse nõuda ka kolme aasta dividende. Ehk kokku oleks tegu ligi 100 000 euroni küündiva varandusega.