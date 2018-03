Riskifondi juht: Tesla läheb lähikuudel pankrotti

Kui Elon Musk just kübarast jänest välja ei tõmba, on Tesla nelja kuuga pankrotis, kinnitas riskifondi Vilas Capital Management juht John Thompson.

„See on üks halvimaid kasumiaruandeid, mis ma kunagi näinud olen,“ kinnitas ta Marketwatchile. „Ja kui valida on ettevõtte loo ning finantsaruannete vahel, on selge, et aruanded jäävad peale,“ lausus ta.

„Ilma igasuguse kahtluseta on Tesla pankroti äärel,“ kinnitas Thompson.

„Tesla väärtus on kaks korda suurem kui Fordil, samas kui viimane tootis eelmisel aastal kuus miljonit autot ning teenis 7,6 miljardit dollarit kasumit, Tesla aga vaid 100 000 autot ning jäi kahe miljardiga kahjumisse,“ rääkis Thompson.

Lisaks on Fordil mustadeks päevadeks olemas 12 miljardit dollarit, kuid Teslal saab raha järgmise kolme kuuga otsa, rääkis Thompson.

Tesla ei soostunud Marketwatchile fondijuhi arvamust kommenteerima.