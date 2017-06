RKAS ei pruugi riigi büroohoonete omanikuks jääda

Rahandusministeeriumi kinnitusel ei pruugi konkurentsiameti kriitikalaine alla sattunud Riigi Kinnisvara AS jääda riigi büroohoonete pikaajaliseks omanikuks, ent firmal on siiski oluline roll era- ja riigisektori vahendajana, kirjutab Äripäev.

Eile saatis konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ministeeriumitele terava kirja, kus teatas, et riigiasutuste kontoripindade turg tuleks avada vabale konkurentsile ning kriitiliselt tuleks analüüsida seda, kas riigifirma üleüldse peaks vabal turul konkureerima.

"RKAS on loodud riigisiseseks keskses üksuseks riigi kinnisvarategevuste korraldamisel," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi. Juba enam kui kümme aastat kestnud kinnisvarareform toimub tema sõnul loogiliste etappidena - esiteks vara tsentraliseeritakse, siis otsitakse võimalusi pindade kasutamise optimeerimiseks ning vajadusel tehakse investeeringuotsuseid.

"Neil vara liikidel, kus on olemas turukonkurents, on mõistlik seda kasutada ja seda ka tehakse. Riigiasutustel on kohustus üürilepingu lõppemisel võtta konkureerivad pakkumised turult," rääkis asekantsler.

