RKAS müüb nelja miljoniga endist ministeeriumi hoonet

Tallinna vanalinnas Harju tn 11 (Müürivahe tn 1) asuva kinnistu pindala on 1976 ruutmeetrit. Hooned võeti esmaselt kasutusele 1957. aastal.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht on, et hoonekompleks asub muinsuskaitsealal ning välistatud on juurde- ja pealeehituste lisamine ning uute vintskappide või katuseakende rajamine Harju ja Müürivahe tänava poolsetele katuseosadele.

Hoonete ümberehitamiseks ja restaureerimiseks tuleb Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas kooskõlastada muinsuskaitse eritingimused.

Enampakkumine kestab 26. märtsini.