RKAS müüb tänavu maha kaks endist ministeeriumihoonet

Reformierakondlane Arto Aas uuris, mis on saanud vanadest ministeeriumihoonetest pärast superministeeriumi ümberkolimist. Riigihaldusminister Jaak Aabi selgituste kohaselt on RKASil kaks maja plaanis veel sel aastal maha müüa ja ülejäänud pinnad välja üürida.

Justiitsministeeriumi Tõnismägi 5a asuv hoone on kasutusel Harju Maakohtu asenduspinnana käesoleva aasta suve teise pooleni, seejärel saab kaaluda hoone väljaüürimist või müüki. Tõnismägi 8 asuv hoone on konserveeritud ja kaalutakse selle väljaüürimist. Hoonel on valve ja minimaalne kütterežiim, ülalpidamiseks on alates augustist kulunud 7615 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maja anti RKAS-i omandisse jaanuaris ja see kavatsetakse sel aastal maha müüa. Hoonega seotud kulude kogumaht on RKASile olnud 12 896 eurot.

Rahandusministeerium kasutas enne superministeeriumisse kolimist ajutiselt kolme maja. Lõkke 5 ja Lõkke 3a asuvad hooned on omavahel ühendatud ja praegugi osaliselt rahandusministeeriumile välja üüritud. Endla 13 asuv hoone on tühi. Läbirääkimisel on hoonete väljaüürimine. Alates augustist on ülalpidamiskuludeks läinud 22 917 eurot.

Sotsiaalministeeriumi kolm maja müüs RKAS juba jaanuaris 2017 (enne üürilepingu lõpetamist) enampakkumise käigus maha 3,8 miljoni euro eest.