RKAS pakub enampakkumisel odavaid maatükke, aga müüs otse ja alghinnaga Tartu kesklinna kinnistu

Kooli 13 Foto: Google, Google Maps

ERRi uudisteportaal kirjutas, kuidas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüs Tartus Kooli tänaval asuvad vanad põllumajandusameti ruumid Pindi Kinnisvara vahendusel otse ilma enampakkumiseta EAS-i nõukogu juhile Erki Mölderile. Kuigi RKAS väidab, et alla 150 000 eurot maksvat kinnistut võivad nad maakleri abil müüa kui "turg pole piisavalt aktiivne", on hulk odavaid ja Tartu linnast väga palju kehvemas asukohas asuvaid kinnistuid praegugi tavalisel enampakkumisel.