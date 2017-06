RKAS paneb Erki Mölderile müüdud kinnistu enampakkumisele

RKAS paneb Tartus Kooli tänaval asuva kinnistu, mis sai algselt otsepakkumisega EASi nõukogu esimehele Erki Mölderile müüdud, nüüd avalikule enampakkumisele.

"Erki Mölder tegi RKASile ettepaneku Tartu linnas asuva Kooli tn 13 mitteeluruumide müügitehingu tagasi pööramiseks täna [eile - toim]. RKAS pöörab müügitehingu tagasi ja korraldab ruumide võõrandamiseks avaliku kirjaliku enamapakkumise. Ühtlasi vabandab ettevõte kinnisvara müüki korraldanud koostööpartneri lepingu rikkumisest tingitud olukorra pärast," ütles RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

Eile ütles Erki Mölder, et sai probleemist teada vaid veidi varem, kui laiem avalikkus. "Nad [RKAS] ei ole mind informeerinud sellest mitte kuidagi. Seda, et Pindi on menetlust rikkunud, lugesin täna kell 13, kui nad tutvustasid mulle oma pressiteadet," sõnas ta.

RKASile laekus info aga juba märtsi lõpus. Idnurme selgituse kohaselt ei teavitatud Mölderit, kuna teda ei peetud vastutavaks - süüd nähti vaid Pindil.

Eile tegi ERR-i uudisteportaal avalikuks, et RKAS-i Tartus Kooli tänaval asuv magus kinnistu müüdi n-ö otsepakkumisega EAS-i nõukogu esimehele Erki Mölderile ja teised ostuhuvilised kuulsid tehingust alles tagantjärele. Päeva jooksul jõudis Mölder teatada soovist tehing tagasi pöörata ja RKAS süüdistada Pindi Kinnisvara lepingutingimuste rikkumises. Pindi võttis ka süü omaks.

Tegelikult on küsimus aga oluliselt laiem. RKAS-i 2017. aasta müügiplaanis on ette nähtud, et Pindi kaudu müüakse lausa 144 objekti. Seda on rohkem kui pool kõigist sel aastal müüdavatest hoonetest ja maatükkidest, mida on kokku 278. Pindi maaklerid peavad müügiobjekte reklaamima vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas, Kooli 13 maja puhul seda ei tehtud.

Endiselt pole selge, kas viga on ühekordne või märk suuremast probleemist. Viimasele viitab see, et RKAS on vihjanud võimalusele kogu leping ennetähtaegselt lõpetada. See seaks kahtluse alla ka ülejäänud selle aasta objektide müügi eduka lõpule viimise, mis omakorda tõstataks küsimuse RKASi eelarve plaanipärasest täitmisest.