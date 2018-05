RKAS taas tule all: klient süüdistab neid suhtlemisprobleemides, hoolimatuses ja veidras rahakasutuses

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ja Tervise Arengu Instituut (TAI) on pööranud tülli üürilepingu, ootamatu kolimisotsuse ja remonttööde üle, mille varjus kooruvad välja suhtlemisprobleemid ning läbipaistmatu raha kasutamine. Ootamatuid samme on RKAS teinud mitmeid ning TAI direktori Annika Veimeri kiri Kati Kusminile kui RKASi juhile on pikk. Kirjas kohtab mitmeid hüüumärke, mis näitab, et TAI on teatud puhkudel viidud viimse piirini.

Kogu loo keskmes on Hiiu 42 hoone, kus TAI praegu toimetab. Nad on riigilt samas majas üüripinda juurde küsinud, kuid ühtäkki hakkas selguma, et RKASil ja ministeeriumitel on teine plaan. Neile otse seda ei öeldud ning siiani ei ole plaani kohta ühtegi kirjalikku kinnitust. On vaid kuulujutud, omavahelised vestlused ja suusõnalised suunised. Aga milles on siis asi?

Annika Veimeri kiri, mille koopiad on saadetud nii sotsiaal- kui rahandusministeeriumisse, algab tõdemusega, et RKASi ja TAI vahel sõlmitud üürilepinguga seoses on tekkinud väga tõsised probleemid. Eelkõige valmistab TAI-le muret RKAS-i soovimatus kaasata TAI-d võrdväärse lepingupartnerina üüris sisalduvate kõrvalteenuste nagu remonttööde, aga ka võimalike asendustööde, planeerimise ja eelarvestamise protsessi.