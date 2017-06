RKAS veeretab vastutuse maaklerile: Pindi oleks pidanud Tartu kinnistule reklaami tegema

ERRi uudisteportaal kirjutas, kuidas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüs Tartus Kooli tänaval asuvad vanad põllumajandusameti ruumid Pindi Kinnisvara vahendusel otse ilma enampakkumiseta EAS-i nõukogu juhile Erki Mölderile. RKAS süüdistab aga Pindit, kes nende sõnul jättis kinnistule reklaami tegemata.

"Kehtiva lepingu kohaselt oli maakleril kohustus müügiobjekte reklaamida vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas, kuid kahetsusväärsel kombel piirdus maakler konkreetse objekti puhul üksnes kinnisvarabüroo kliendibaasi kasutamisega, ega teostanud maaklerlepingus nõutud reklaamtegevust. RKAS on juhtinud kinnisvarabüroo tähelepanu lepingu rikkumisele ja koostööpartner on oma eksimuse omaksvõtnud. Maaklerteenuse osutamise leping lõppeb käesoleva aasta augustis," ütles RKAS-i kommunikatsioonijuht Madis Idnurm Ärilehele.

Tema sõnul sai RKAS probleemist teadlikuks märtsis. "Selle valguses on RKAS üle vaadanud maaklerhanke tingimused ning neid korrigeerinud, et selliseid juhtumeid tulevikus ei korduks."

Märkimisväärne on, et sel aastal võõrandab RKAS üle poole kõigist objektidest (278 objektist 144) just Pindi Kinnisvara vahendusel.

Eelnevalt väitis RKAS-i kinnisvaraportfelli analüüsiosakonna juhataja Kaido Kangur ERR-ile, et alla 150 000 eurot maksvat kinnistut võivad nad maakleri abil müüa kui "turg pole piisavalt aktiivne". Samas on hulk odavaid ja Tartu linnast väga palju kehvemas asukohas asuvaid kinnistuid praegugi tavalisel enampakkumisel.

Näiteks Rapla maakonnas Vana-Vigala külas müüb RKAS 106 000 eurose alghinnaga kolmandiku ruutkilomeetri suurust maatükki. Samas maakonnas Läti külas on müügil umbes sama suur maatükk alghinnaga 110 000 eurot. Müüakse ka odavamaid maatükke - näiteks vana Viljandi vangla 5-hektariline maatükk on enampakkumisel 14 300 euroga, kuid mingipärast seal maakleri abi ei vajata.

140 000 euro eest sai Möldri ettevõte Kooli 13 maja terve esimese korruse, mis on praegu ehitisregistris kirjas kui mitte-eluruum pindalaga 302,8 ruutmeetrit. Seega maksis Mölder ruutmeetri eest 436 eurot.

Ülejäänud majas asub registri andmeil kokku kuus korterit, millest väikseim on 50 ruutmeetrit ja suurim 68 ruutmeetrit. Mitte-eluruumi eluruumideks ehitamisel, kui lähtuda maja senisest põhiplaanist, saaks luua neli korterit, igaüks neist pisut alla 70 ruutmeetri suur.

Võrdluseks - vaid paarisaja meetri kaugusel Anna Haava tänaval asuvates renoveeritud kortermajades on ruutmeetri hind ligi 4 korda kõrgem. A. Haava 7a-1 asuv 45-ruutmeetrine korter on müügis näiteks 89 000 euroga, mis teeb ruutmeetri hinnaks 2000 eurot. See tähendab, et ka Kooli tänava maja on väga perspektiivikas kinnisvaraarendusprojekt.

Tundub, et RKAS on loonud endale vaid võimaluse, mitte sugugi kohustuse müüa odavamaid kinnistuid soovi korral läbi maakleri.