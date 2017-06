RKASi endine nõukogu liige: ERMi näitusehoonet ei tohi Tartule võõrandada

RKASi eelmise nõukogu koosseisu kuulunud Olle Koop leiab, et ERMi näitusehoone tuleb võõrandada parimale pakkujale, mitte ohtliku pretsedenti loovalt Tartu linnale, nagu otsustas ametist lahkunud minister Korb.

"Alustuseks olgu öeldud – Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Urmas Somelari sõnavalik ettevõtte sisekoosolekul oli äärmiselt ebaõnnestunud ja suure organisatsiooni juhile sobimatu. Samas ei sooviks keskenduda Urmas Somelari halvale sõnavalikule, vaid asja sisule. Minu hinnagul ei ole veenvalt ümber lükatud kahtlust, et skandaali taustal võib olla soov ERMi vana näitusehoone anda soodsatel tingimustel ära Tartu linnale," ütles Koop.

Jutt käib sellest, et riigihaldusminister Mihhail Korb tegi oma viimasel tööpäeval, 9. juunil otsuse mitte lubada Riigi Kinnisvara ASil võõrandada endine Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja Tartus Korp! Sakala vilistlaskogule, kes pakkus selle eest 610 000 eurot, vaid hoopis Tartu linnavalitsusele 500 001 euro eest. Korbi õigustuseks oli see, et hoone peab jääma avalikkusele vabalt kättesaadavaks.

Minister Mailis Repsi solvanud Urmas Somelar väidab, et tema jutu lindistus lekitati just eesmärgiga mõjutada teda ERMi maja Tartule andmise otsust vastu võtma.

"Selles küsimuses aga ei saa olla kahetimõistmist, tegemist oleks Riigi Kinnisvara ASile kui äriettevõttele ja laiemalt riigile otseselt kahjuliku tehinguga ning väga ohtliku pretsedendiga," märgib Koop.

"Riigil on soovi korral igal ajal võimalus ERMi endine näitusehoone Tartus Kuperjanovi 9, endale RKAS-ilt tagasi võtta ning see siis kasvõi tasuta võõrandada kellele iganes, kuid riigiettevõtte omanik ei tohi sundida ettevõtte juhtkonda rikkuma äriseaduses juhatusele ja nõukogule pandud kohustusi kaitsta ainult ettevõtte otseseid ärilisi huve. Eriti veel arvestades seda, et juhtkond vastutab tehingu kahjulikkuse eest isikliku varaga."

Loe veel

"Eelmine nõukogu, kuhu kuulusin, toetas otsust võõrandada ERMi endine näitusehoone parimale pakkujale – nii nagu kogu riigivaraga peabki tegema. Kui aga peaks tehing sooritatama nii nagu seda praegu on juhatust survestatud tegema (sealhulgas avalikes sõnavõttudes ajakirjanduse vahendusel), looks see väga ohtliku pretsedendi kus ka tulevikus võib enampakkumise kaotaja soovida läbi omaniku saada vara endale turuhinnast oluliselt soodsamalt," sõnas Koop.

Tema meelest kompromiteeriks selline lahend enampakkumiste protsessi ning sisaldaks hulganisti korruptiivseid ohte. "Antud tegevuse tagajärgi aga kujutame me kõik hästi ette – ainsaks kaotajaks jääb riik ja võtjateks oleksid mingid muud huvid. Usutavasti jätkub uuel nõukogul selgroogu jätkata juhatuse ettepanekul ning eelmise nõukogu poolt kinnitatud liini ja toetada vaid ettevõttele majanduslikult kasulikke otsuseid," lõpetas ta.