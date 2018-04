RKASi juhatuse liige lahkub ametist

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) nõukogu kutsus tagasi 16 aastat ettevõttes töötanud juhatuse liikme Tanel Tiitsi.

RKASi nõukogu esimees Sulev Luiga põhjendas tagasikutsumist sellega, et aeg on anda võimalus uuel juhil Kati Kusminil ellu viia RKAS-is vajalikud muudatused ning võtta kliendisuhete arendamise teatepulk Tanel Tiitsilt üle.

Ettevõtte juhatus jätkab kahe liikmega: juhatuse esimees Kati Kusmin ja juhatuse liige Piia Kallas.

Luiga tänas 16 aasta eest ettevõttes Lõuna piirkonna kinnisvarahaldurina alustanud ja juhatuse liikmeks tõusnud Tanel Tiitsi pikaajalise tööpanuse eest, samuti juhtimisvastutuse võtmise eest mullu, kui ta uue juhi leidmiseni võttis enda kanda juhatuse esimehe kohustused.

Tiits ise ütles, et RKAS liigub Kusmini juhtimisel õiges suunas. "Ettevõtte meeskond on tugev ja pühendunud ning usun, et vajalikud muudatused viiakse ellu,“ ütles ta. „Tänan kolleege ja koostööpartnereid sisuka koostöö eest ja soovin Riigi Kinnisvara AS meeskonnale edu ning jään oma kunagisele tööandjale pöialt hoidma. Peale 16 aastat töötamist Riigi Kinnisvara ASis tahan endale anda uue võimaluse leida põnev tegevus, kus saan samaväärselt areneda ja panustada,“ lausus Tiits.