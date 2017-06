RKASi juht solvas minister Repsi, aga vabandab oma käitumise pärast

Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Urmas Somelar taunib seda, et äriühinug koosoleku salvestisi lekitatakse meediasse, kuid vabandab, et solvas minister Mailis Repsi. Somelar ennetas homses Eesti Päevalehes ilmuvat artiklit.

"Riigihaldusminister Mihhail Korb tegi oma viimasel tööpäeval, 9. juunil otsuse mitte lubada Riigi Kinnisvara ASil võõrandada endine Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja Tartus, aadressil J.Kuperjanovi 9 MTÜ-le Korp! Sakala Vilistlaskogu. Korp! Sakala Vilistlaskogu tegi avaliku enampakkumise tühistamisele järgnenud pakkumisel selle hoone eest parima pakkumise - 610 000 eurot. Selle asemel kohustas minister Korb Riigi Kinnisvara nõukogu ja juhatust võõrandama hoone Tartu linnavalitsusele hinnaga 500 001 eurot. Riigile kuuluva äriühingu juhatuse liikmena ei saa ma nõustuda äriühingule rahalise kahju tekitamisega ning täna hommikupoolikul saatsin sellekohase ametliku kirja ka Riigi Kinnisvara nõukogu liikmetele. Ma loodan, et hiljuti ametisse nimetatud uus nõukogu koguneb peatselt, et selle hoone võõrandamise küsimuses otsus teha.

Kogu protsessi teeb kummaliseks asjaolu, et täna kohe pärast minu märgukirja saatmist nõukogu liikmetele lekitati kas ministri, tema nõunike või ministri haldusala riigiametnike poolt meediasse üks Riigi Kinnisvara ASi sisemise koosoleku helisalvestus. Selle lekitamise eesmärgiks sai olla soov mõjutada nii mind kui ka nõukogu liikmeid võtma vastu ministrile meelepärast, kuid riigi äriühingule kahjulikku otsust. Kolleegid ja sõbrad teavad, et mulle on omane aeg-ajalt reljeefne ning otsekohene kõnemaneer ja ka sellel ettevõtte sisekoosolekul kasutasin ma haridusministeeriumi nõudmisi kommenteerides minister Repsi suhtes teravaid ja ebaväärikaid väljendeid. Ma palusin nende pärast minister Repsilt vabandust ja vabandan ka nüüd veelkord oma ebaõnnestunud lausete pärast avalikult.

Samas ma taunin sellist riigijuhtimise kultuuri, kus äriettevõtte sisekoosolekute helisalvestuste levitamise ja meediale lekitamisega proovitakse saavutada endale sobivate otsuste vastuvõtmist."

RKASi juht on ka varem reljeefse väljendusviisi tõttu jamasse sattunud, kui ütles Ärilehele antud intervjuus muuhulgas, et üle 45-aastased inimesed ei ole õppimisvõimelised. Hiljem ta selle eest vabandas.

