RMK endine kommunikatsioonijuht töötab Est-Forile PR-i tegevas ettevõttes

RMK pikaaegne kommunikatsioonijuht Mari-Liis Kitter töötab ju natuke vähem kui aasta kommunikatsioonibüroos JTPs, kes on Est-For´i partner.

Nimelt on RMK valmis allkirjastama eelkokkulepet suures mahus puidu müügiks plaanitud Est-Fori miljarditehasele.

JLP avaldas mullu aprillis pressiteate Mari-Liis Kitteri tööle asumisest nende büroos.

Teates seisab, et tal on kommunikatsioonijuhtimises üle viieteistkümneaastane töökogemus ning pikaajalisim sektoripõhine teadmine puidu- ning metsatööstuse turundus- ja kommunikatsioonitöö alalt.

“Kogemused, sisu ja kompetents on see, miks Mari-Liis Kitteri JLP meeskonnaga ja partnerite ringiga liituma kutsusime. Tema muljetavaldav töökäik Eesti majanduse jaoks olulises puidu- ja metsatööstuse valdkonnas on väga väärtuslik lisa meie meeskonna olemasolevatele oskustele ja teadmistele,” ütleb JLP asutajapartner Kristi Liiva.

Mari-Liis on varem töötanud turundus- ja kommunikatsioonijuhina Riigimetsa Majandamise Keskuses, rahvusvahelises puidutööstusettevõttes Stora Enso ja kommunikatsioonibüroos KPMS.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu sattus lugu „Kulla RMK, teie asi haiseb” kirjutamisel kokku huvitava seigaga.

Lugu kirjutades suhtlesin mitme RMKga seotud inimesega, kirjutas Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu. Aga mis sai edasi sel hetkel, kui need jutuajamised lõppesid? Mulle helistas Est-For pressiesindaja ja teatas: „Tere Mikk, kuulsin, et sa kirjutad ühte lugu...”, mainis Salu.

Tere hommikust, kuskohast saab erafirma pressiesindaja sellist asja kuulda, imestas ta. „Selleks hetkeks olin suhelnud ainult RMK inimestega. Ainuke loogiline järeldus: RMK lekitab infot eraettevõttesse.”

