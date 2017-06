RMK juhatuse esimehena jätkab Aigar Kallas

Äsja lõppenud avalikule konkursile Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimehe leidmiseks laekus üks avaldus. RMK nõukogu otsustas eilsel koosolekul, et RMK juhatuse esimehena jätkab ka järgmisel viiel aastal Aigar Kallas.

Nõukogu esimehe Andres Talijärve sõnul leidis nõukogu üksmeelselt, et Aigar Kallas on RMK juhtimisega edukalt hakkama saanud ja tal on väga head teadmised ja kogemused riigimetsa majandava organisatsiooni tulemuslikuks juhtimiseks.

Aigar Kallas oli RMK peadirektor aastatel 2002-2003. 1. novembrist 2007 alustas ta tööd RMK juhatuse esimehena. Samale positsioonile valiti ta uuesti aastal 2012.

RMK hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.