RMK nõukogu annab hinnangu plaanitavale leppele Est-Foriga

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) nõukogu koguneb neljapäeval arutama, kas annab ka omalt poolt heakskiidu ühiste kavatsuste protokollile, mille juhatus soovib sõlmida puidurafineerimistehast kavandava Est-For Investiga, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Juhatus võib protokolli allkirjastada ka nõukogu loata, sest seaduses on kirjas, et nõukogu kinnitab RMK strateegia ja paneb paika arengukava, kuid igapäevased tehingud jäävad juhatuse pädevusse. Sellegipoolest on nõukogu teinud juhatusega kokkuleppe, et esitab selle kohta oma arvamuse ning enne lepet ei sõlmita.

"Saame juhatusele anda sisendi, kas sellise lepinguga on põhjust edasi minna või mitte. See ei ole volitamine, me ei kirjuta mingit paberit, aga me kindlasti arutame seda," ütles nõukogu esimees Andres Talijärv koosoleku eel ERR-ile.

