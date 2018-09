RMK nõukogu liikmeid ootab tasu järsk tõus

RMK nõukogu esimees teenib kuus praegu 473 eurot ning esimehe asetäitjale ja liikmetele makstava tasu suurus on 355 eurot kuus.

Kooskõlastusringil olev eelnõu näeb ette, et alates oktoobrist teeniks nõukogu esimees kolm töötasu alammäära kuus ehk praeguse seisuga 1500 eurot ning nõukogu liikmed kaks alammäära ehk 1000 eurot kuus.

Ametiühingud ja tööandjad on kokku leppinud, et järgmisel aastal võiks alampalk tõusta seniselt 500 eurolt 540 euroni kuus, mis kergitaks nõukogu liikmete tasu alates 2019. aastast veelgi.

RMK ja keskkonnaministeeriumi koostöös kirjutatud eelnõu seletuskiri põhjendab tasu tõstmist sellega, et seda pole tehtud viimased kümme aastat.

RMK tegutseb ettevõttena riigitulundusasutuse erisusi arvestades ja on oma töötajate arvu (ligikaudu 700) ning käibega (ligikaudu 170 miljonit eurot aastas) sarnane riigi osalusega äriühinguga.

"Seetõttu on põhjendatud, et ka RMK nõukogu liikmete tasustamispõhimõtted on samad, mis riigi osalusega äriühingutel," seisab seletuskirjas.

