Robot tappis naise ja see paljastab Ameerika uue unelma tõsise varjukülje

Alabama elanik Regina Elsea elu tundus olevat rööbastel. 20-aastasena oli ta kihlatud. Arveid pidi aga maksma. Kihlatuga oli tal uus auto, rendikorter ning koer Cow-le (Lehm-toim) ostis ta mänguasju. Loomulikult unistas ta ka unistuste pulmast, mille tipp pidi olema 4000 dollarit maksev kleit. Eelmisel aastal alustas ta tööd lähedal asuvas tehases, kirjutab Financial Times.

Elseal oli ees valik, sest Chambersi maakonnas oli just hakanud taas tööle mitu tehast. Paika oli sajandi alguses valusalt tabanud kriis. Erilise hoobi sai tekstiilitööstus. Kohalik omavalitsus on aga suutnud erinevate maksuvabastuste ja muude trikkidega meelitada sellesse 34 000 elanikuga maakonda Lõuna-Korea autotootjate tootmised. Nad hakkasid tootma osi lähendal asuvatele Hyundai ning Kia tehastele.

Töötus maakonnas vähenes oluliselt, aga asjal on ka teine pool. Tingimused, mis neis tehastes vastu vaatavad, on kaugel nendest unelmatest, millest inimesed Donald Trumpi kampaaniarallidel kuulsid. Elseast sai ajutine töötaja. Talle maksti 8,5 dollarit tunnis ja tema perekonna sõnul see töö ka tappis ta.

2016. aasta 18. juunil, laupäevasel päeval, juhtus midagi robotiga, mis selles ülimalt automatiseeritud tehases tegutses. Naine ja tema kolm kolleegi püüdsid seda käima saada. Nad astusid puuri, mis peaks töötajaid masina eest kaitsma. Ootamatult hakkas robot tööle ning millegi pärast tekitas see naisele ohtlikke vigastusi. Elsea suri järgmisel päeval haiglas, kui ta teda elus hoidvate masinate küljest lahti ühendati. Uurimine tuvastas, et seda õnnetust oleks saanud ära hoida.

„Kõik peavad teadma, mis neis tehastes toimub" ütles Elsea ema, 43-aastane naine, kes on ka ise Korea autotootjate jaoks juppe tootnud. „Ma olen näinud liiga palju neid, kes on viga saanud."

Regina Elsea elu ja surm toovad tähelepanu keskpunkti uue presidendi Donald Trumpi slogani - teha Ameerika uuesti suureks. Ta mõtleb siin eriti tööstust, mis peaks mühinal kasvama hakkama. Samas on aga kasvamas automatiseeritus ning alla on käinud ametiühingud. See tähendab, et tehastes töötamine ei tähenda enam kindlat kesk-klassi elu nagu see kunagi oli. Täna on palk suures osas madal ja töö ise ajutine. Töötajate vahendamisega tegelevad firmad annavad tehastele tihti väheste kogemustega töölisi ning nendega juhtub palju õnnetusi.

Elseal olid seljas sinist värvi riided. See näitas tema positsiooni tehases. Ta oli ühe tööjõu vahendusega tegeleva büroo hingekirjas, mitte tehase töötaja. 800 töötajast 250 olid tööl samadel alustel.

Alguses töötas naine esmaspäevas reedeni, kuid õige pea nõudmised kasvasid. Viimastel nädalatel tegi ta 12-tunniseid vahetusi ja töötas seitse päeva nädalas. Ta lootis nii saada tööle täiskohaga ja teenida 12 dollarit tunnis. Ainsateks puhkehetkedeks oli pooletunnine lõunapaus ning vahel lisapaus pühapäevasel tööpäeval.

„Ta oli kogu aeg väsinud," ütleb ema, kes elab tehase lähistel. „Ta tuli minu juurde, võttis oma kingad jalast ja masseeris jalgu. Ta ütles, et jalad valutavad."

Hyundai ja Kia juhte on teavitatud, et nende tehastes on tihti kohutavad töötingimused. 2015. aastal lõppes Alabamas ja Georgias autoosi tootvates tehastes koguni 12 õnnetusjuhtumit jäsemete amputeerimisega. Ühel töötajal läks jalg, teistel kas terve või osa sõrmest.

Detsembrikuus sai Ajini tehas 2,5 miljoni dollarilise trahvi, sest rikkus kokku 23 föderaalset ohtusunõuet. Elsea õnnetuse puhul tuli välja, et firma ei olnud teinud piisavalt, et takistada robotil tööle hakkamast, kui teda remonditakse. Elsea perekond nõuab samuti kohtus valuraha.

Firma ise ütleb loomulikult, et nad ei ole kedagi tahtlikult ohtu seadnud.

On räägitud sellest, et autotootjad panevad allhankijatele peale tohutu surve. Jupid peavad olema valmis kindlal ajal ning kõik toimub justkui steroidide mõju all, ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

„See ei erine just palju neist tingimustest, mis valitsevad allhankijatel Bangladeshis," lisas ta.

Elsea ema jättiski töö autoosi tootvas firmas, sest nõudmised muutusid väga karmiks. Ta tegeles korraga neljal masinal ja kui midagi oli viga, siis tuli üks korealastest ja karjus tema peale. Kui robotid seisma jäid, siis riskisid töötajad tihti vigastusega, minnes küll kaitsvasse puuri, kuid olles siiski suures ohus.

20-aastane Elsea ütles kord oma emale, et ta usub Jumalasse ning kui temaga peaks midagi juhtuma, siis ei tohi teda jätta elus hoidvate aparaatide külge. Tal tuleb lasta minna.

Ema oligi juures, kui tütar haiglas aparaatide küljest lahti ühendati. Ta ütleb nüüd, et tal oli au olla tütre esimese ja viimase hingetõmbe juures.