Robotex International – Expo, konverents, õhtusöögid ja vägevad peod

Osale Robotex Internationali konverentsi “Generatsioon R” kõrvalüritustel, et saada täielik festivalikogemus.

Robotex International – robootika ja tulevikutehnoloogia valdkonna aasta tähtsündmus – on suurepärane võimalus saada teadmisi tipptehnoloogia viimase innovatsiooni kohta, ammutada inspiratsiooni valdkonnaliidritest, viia end kurssi uute start-up’idega, osaleda põnevates töötubades ja kogeda palju muud huvitavat. Sel aastal toimub festivali raames ka mitmeid kõrvalüritusi üle Tallinna. Siin on seitse kõrvalüritust, mida on põhjust endale kalendrisse märkida, et võtta Robotexi kogemusest maksimum.

Avamistseremoonia

(29. november)

Avamistseremoonia toimub Kultuurikatlas ning pakub suurepärast võimalust sotsialiseeruda teiste tehnoloogiahuvilistega. Avamistseremoonia on ideaalne koht, kus luua suhteid partnerite, esinejate ja avaliku sektori esindajatega enne, kui tõsine töö pihta hakkab. Pakutakse sööki-jooki ning olgu saladuskatte all öeldud – lavale tuleb ka üllatusesineja. Tegemist on poolametliku üritusega, nii et pane pintsak selga!

Investorite päev

(29. november)

Investorite päeva raames sõidutame investorid ühte ilusasse kohta väljaspool Tallinna, et luua ja arendada suhteid. Investorite päeva avab kõnega üks Euroopa tulevikutehnoloogia tippinvestoreid Fabian Westerheide, kes räägib tulevikutehnoloogiasse investeerimisest ja sellest, kuidas seda edukalt teha, kui oled siiani ainult tarkvara-start-up’idesse investeerinud. Pärast Fabiani kõne on aeg lõunaks ja seikluslikumad saavad ette võtta sõidu maastikuratastel (fatbike) ümber järve. See üritus sisaldub investorite ja VIP-passides.

Robotex International EXPO

(30. november – 2. detsember)

Kolmepäevase festivali vältel tulevad tuhanded insenerid, ettevõtete juhid, õpilased ja perekonnad EXPO-le, kus demonstreeritakse viimaseid robootika innovatsioone. EXPO toimub Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn).

Meet-up’id

(30. november – 1. detsember)

Robotex International korraldab ka kaks tehnilisemat laadi kokkusaamist: TallinnSec Meetup on mõeldud neile, keda huvitab küberturvalisus, ja North AI Meetup neile, kes tegutsevad andmeteadusega seotud erialadel. Üritustel lahkavad kõnelejad teemat sügavuti ning kõigil on suurepärane võimalus luua kontakte arendajatega erinevatest valdkondadest. Pakutakse ka sööki ja jooki. Mõlema kokkusaamise toimumiskohaks on LIFT99co.

Afterparty’d

(30. november – 1. detsember)

Kas üks tõeline festival saaks toimuda ilma afterparty’deta? Meie arvame, et mitte. Konverentsipäevad võivad olla pikad ja väsitavad, mistõttu vajavad kõik osalejad õhtul pisut lõõgastust. Mõlema päeva lõpus korraldab Robotex International ägedad peod, kus esimesed saabujad saavad eriti sooja vastuvõtu osaliseks koos tervitusjookidega. Tule ja kohtu meiega mõlema konverentsipäeva lõpus klubis Teater!

VIP-õhtusöögid

(30. november – 1. detsember)

Kas sooviksid saada konverentsi raames osa eksklusiivsest kogemusest, mis pakub lisavõimalusi võrgustike loomiseks konverentsi kõnelejate ja partneritega? VIP-pass kindlustab sulle konverentsi ajal ligipääsu VIP-lounge’i ja kõigile eespool nimetatud üritustele. VIP-passi omanikud on oodatud ka VIP-õhtusöökidele koos konverentsi kõnelejate ja partneritega.

Tallinna vanalinna ekskursioon

(2. detsember)

Pühapäeva lõunal on kõigil konverentsil osalejatel võimalus osaleda ekskursioonil, mis tutvustab Tallinna vanalinna imelist ajalugu. Iga olulise vaatamisväärsuse juures räägib kohalik giid lugusid, mis heidavad valgust selle erakordse linna minevikule. Ekskursioon läheb palju sügavamale lihtsalt aastaarvudest ja arhitektuuristiilidest ning aitab sul mõista meie keerukat ajalugu, kultuuri ja elu Tallinnas tänapäeval.

Et osaleda ükskõik millisel eelnimetatud kõrvalüritusel, soeta endale konverentsi pass!

