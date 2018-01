Robotid tulevad. Nad oskavad inimestest paremini lugeda

Alibaba ja Microsofti loodud tehisintellektiprogrammid lõid lugemisoskuselt Stanfordi ülikooli lugemistestis inimesi, kirjutab CNN.

„See on esimene kord kui masin ületas testis inimest,“ teatas Alibaba.

Hiina ettevõtte Al Research Groupi juhtivteadlane Luo Si ütles, et see on suur saavutus, kuid võib tähendada, et paljud töötajad annavad töö ära masinatele.

Tehnoloogiat saab kasutusele võtta klienditeeninduses, muuseumituuridel ja patsientide meditsiinialaste onlineküsimustele vastates.

Alibaba võttis tehnoloogia kasutusele maailma suurimal ostuüritustel Singles Day'l, kus arvuti vastas suurele hulgale klienditeenindusse tulnud päringutele.

Stanfordi teadlane Pranav Rajpurkar, kes koostas lugemistesti, nimetas Alibaba võitu tehisintelligendile suurepäraseks 2018. aasta alguseks.

Stanfordi testis kasutati Wikipedia artikleid, mille alusel genereeriti küsimused.

Näiteks pidid nii inimesed kui tehisintellektiprogrammid lugema Briti TV saate Docktor Who kohta ja vastama küsimustele nagu mis oli Doctor Who kosmoselaeva nimi.

Alibaba programm sai 11. jaanuari testil tulemuseks 82,44 punkti, lüües napilt parima tulemuse saavutanud inimese 82,304 punkti. Päev hiljem saavutas Microsofti Al tarkvara 82,65 punkti.

Ka Facebook, Tencent ja Samsung saatsid ka Stanfordi projekti jaoks oma programmid.

Tehisintellekt põhjustab maailmas erinevates tööstusharudes suuri muutusi, asendades ladudes töötajad robotitega, juhtides isejuhtivaid autosid ja aidates põllumeestel saada paremat saaki.

Venemaa president Vladimir Putin prognoosis septembris, et kes saab tehisintellekti liidriks hakkab valitsema maailma.