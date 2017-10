Rocca al Mare keskuse omanik: Tallinnas kasvab konkurents

Rocca al Mare ja Kristiine keskuse omanik Citycon on pikka aega raporteerinud väga kõrgest rendipindade täituvusest Eestis. Tulevikuväljavaade nii roosiline ei tundu ja rent on hakanud kahanema.

Kolmanda kvartali tulemustes tuuakse välja hea tulemus Rootsis ja Norras, kuid Eesti kohta kirjutatakse, et võrreldes läinud aasta lõpuga on grupi kinnisvaraportfelli vakants kasvanud kümne protsendipunkti võrra ja seda seoses kasvava vakantsiga Rootsis ja Eestis. Grupi kinnisvaraportfellis on rendipindade täituvus 96,2 protsenti.

Kui Soomes tegi muret keeruline jaekaubanduskeskkond, siis Eestis tõi kasvanud konkurents kaasa uutele rentnikele ja olemasolevatele rentnikele lepingute uuendamisel aastaga 4,1 protsendise rendi languse aastases arvestuses.

Mingil põhjusel raporteerib Citycon Eestit ja Taanit ühe äriüksusena. Selles koosluses oli läinud aasta septembris keskmine rent 20,60 eurot ruutmeetri kohta, kuid tänavu 30. septembri seisuga 20,10 eurot ruutmeetri kohta.

Eestis ja Taanis on keskmine netorenditootlus 7,1 protsenti (mullu 7,5 protsenti), mis on grupis kõrgeim. Soomes oli see 4,8 protsenti ja Norras 5,4 protsenti.

Ärikeskkonna mõistes peaks Tallinnas kasvav konkurents panema jaekaupmeeste kasumid surve alla ja suurendama vakantsi teisejärgulistes kaubanduskeskustes.

Eestis ja Taanis vähenes kolmandas kvartalis ärikasum aastaga 4,6 protsenti, 4,8 miljoni eurole.