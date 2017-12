Rohtunud kunstmuruäri: kas kokkumäng hangetel?

Konkurentide sõnul käib Eesti kunstmuruäri väga sissetallatud rada mööda: suurematele jalgpalliväljakutele pääseb muru paigaldama ikka ja jälle ainult üks firma.

Kui rääkida sektori ettevõtjatega, on korraga justkui sumisevalt herilasepesalt kaas maha löödud, kirjutab Äripäev.

Spordiväljakute äris tegutsejad räägivad kui ühest suust, et muruhanked on juba kümmekond aastat suunatud vaid ühele firmale. Seetõttu ei üritagi nad enam õieti jalga ukse vahele saada – see on nagunii kaotatud võidujooks ja ellu jäämiseks on nad pidanud otsima uusi tegevusalasid või vaatama Eestist kaugemale.

Hangetel võidutseb nende kinnitusel Soome kunstmurutootjat Saltexit esindav G-Floors OÜ, mille omanik ja juhatuse liige Erkki Karlson nimetab rivaalide juttu rumalaks ja pahatahtlikuks.

