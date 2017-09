Rõivas promob Kagu-Aasias Eesti idufirmasid ja e-riiki

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on koos äridelegatsiooniga töövisiidil Malaisias ja Singapuris, kus eile kohtus ka Singapuri parlamendi aseesimehe Charles Chongiga. Rõivas promob visiidil aktiivselt Eesti idufirmasid, andes intervjuusid ka välismeediale.

Rõivas ja Chong arutasid Eesti ja Singapuri vahelise koostöö tihendamist digivaldkonnas. Rõivase sõnul oleks Eestil palju õppida Singapuri targa linna kontseptsioonist ja selle ellu viimisest, Singapur on omakorda huvi tundnud Eesti e-valitsemise ja digitaalse identiteedi vastu. „Eesti ja Singapur on küll geograafiliselt teineteisest kaugel, kuid riigid mõtlevad paljuski sarnaselt – näiteks nulltolerants korruptsiooni vastu, innovatsiooni toetamine, aga ka digitaalsele arengule rõhu panemine,“ ütles Rõivas.

Rõivas andis intervjuu näiteks CNBC-le, kus promos e-residentsust. "Eesti ja Singapur on mõlemad üsna noored riigid, kes on mõlemad leidnud oma niši. Eestil on väga digitaalne valitsus, mis võiks olla teistele riikidele eeskujuks. Et mõista e-residentsust, tuleb teada, et eestlased ei pea füüsiliselt valitsusasutustesse kohale minna, vaid saavad seda teha mugavalt internetis. Pakume sama ka mitte-eestlastele. Juba üle 25 000 välismaalase on e-residentsust taotlenud, nii et võid elada Singapuris või ükskõik mujal, kus on internetiühendus, ja saad meie teenuseid kasutada," sõnas Rõivas.

Singapuri kohalikule lehele rääkis Rõivas aga, et Eesti sai ID-kaardi idee Soomelt, aga arendas seda omakorda edasi. Singapuri peaminister Lee Hsien Loong on ID-kaardi süsteemi eeskujuks võtnud, märkides, et kohalik süsteem pole nii hästi välja arendatud.

Singapuris toimus eile ka äriseminar, kus osalesid Eesti ettevõtted ning kohalikud ettevõtjad ja investorid. Üleeile esines Rõivas aga rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore, kus tutvustas Eesti e-riigi lugu. Täna on Rõivas Malaisia pealinnas Kuala Lumpuris, kus on samuti plaanis äriseminarid ning äridelegatsiooni kohtumised.

Rõivasega koos on Singapuris ja Malaisias 34-liikmeline äridelegatsioon, kuhu kuulub 25 peamiselt tehnoloogiaettevõtet. Esindatud on ka toiduaine- ja kaitsetööstus.

Rõivase visiit kestab 27. septembrini.

Economisti koostatavas demokraatiaindeksis oli Eesti mullu 30. ja Singapur võrdluseks 70. kohal, saades hinnangu "vigadega demokraatia". Freedom House hinnangu kohaselt on Singapur "osaliselt vaba" riik.