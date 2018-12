Rõivatööstuse mogulid on kaotanud „jaekaubanduse apokalüpsise” tõttu miljardeid

Toimetas: Siiri Liiva

Zara kauplus Madriidis Foto: SERGIO PEREZ, Reuters/Scanpix

Kuigi tavainimene ei pruugi pühademelus olla seda teadvustnud, on tabanud nii Euroopa kui muu maailma jaekaubandust viimasel kuul maailmalõpu sarnane olukord, mida juba on hakatud nimetama „jaekaubanduse apokalüpsiseks”. Mitmed moemiljardärid on selle tõttu ka suuri summasid kaotanud.