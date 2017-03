Rolls-Royce rajab Soome arenduskeskuse

Luksusautode tootjana kuulsust kogunud rahvusvaheline kontsern Rolls-Royce rajab Soome Turusse uuringu- ja arenduskeskuse, mis hakkab tegelema kaugjuhitavate ja autonoomsete laevadega. Keskus peaks uksed avama juba käesoleval aastal.

Esialgsete hinnangute kohaselt võib uue keskuse rajamine tuua kaasa kuni 600 uut töökohta, vahendavad ERR Uudised.

Turu teaduspargi tegevjuht Niko Kyynäräinen ütles, et projekt ja sellega seotud allprojektid loovad tõenäoliselt sadu uusi töökohti. Samas ta rõhutas, et hetkel pole Rolls-Royce veel öelnud, kui palju keskus ise inimesi tööle kavatseb võtta ja kui palju on plaanis Turu piirkonda laiemalt investeerida.

"Soome mõistes on siiski tegu suure panusega merendusvaldkonda, kuid samas ka suure IT-hankega seoses laevades kasutavate tehisintellekti programmidega," nentis Kyynäräinen.

"Rolls-Royce'i osa on täiel määral raske öelda, kuid nutilaeva ümber on praegu tõenäoliselt tekkimas sadadesse miljonitesse ulatuv allhangete süsteem," lisas ta.

Soomes on Rolls-Royce'il tehased Rauma ja Kokkola linnas ning ettevõtte on Soomes keskendunud just merendusvaldkonna vahendite arendustööle, tootmisele ja müügile.