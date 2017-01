Detsembris hakkas sõitma Riia-Stockholmi liinil reisilaev Romantika. Läti-Rootsi liin näitas plahvatusliku veokasvu.

Reisijate vedu kasvas sellel liinil detsembris aastaga 44,6 protsenti, kaubavedu 34,7 protsenti ja sõiduautode vedu 42,4 protsenti, teatas ettevõte börsile.

Üldiselt kasvas Tallinki reisijatevedu 7,8 protsenti, 767 630 inimeseni. Kaubavedu kasvas 5,9 protsenti ja sõiduautode vedu 2,2 protsenti.

Eesti-Soome liinil kasvas detsembris reisijate vedu viis protsenti, kaubavedu 5,8 protsenti ja sõidu autode vedu 1,2 protsenti.

Eesti-Rootsi liinil kasvas reisijate vedu 10,8 protsenti, sõiduautode vedu 6,8 protsenti, kuid kaubavedu vähenes 1,4 protsenti.

Soome-Rootsi liinil kasvas reisijate vedu 5,9 protsenti, kaubavedu kaheksa protsenti , kuid sõiduautode vedu vähenes 8,9 protsenti.

AS Tallink Grupp teenindas 2016. aastal ettevõtte ajaloo seni suurima arvu, ligi 9,5 miljonit reisijat. Üht võimsaimat, 7-protsendilist reisijate arvu kasvu üle 300 000 inimese võrra näitas Eesti-Soome liin, kus reisijate arv tõusis terve aasta jooksul pea kõikides kalendrikuudes.

Tallink Grupp juhatuse esimees Janek Stalmeister ütles, et ettevõte ehitab meretranspordi infrastruktuuri lähtudes tänapäevastest ja tulevastest standarditest ja nõudlusest. „Reisitrendid, inimeste vaba liikumine, laevade mahutavus ning paindlikud graafikud on meie jaoks olulised märksõnad teenuste ja laevastiku arendamisel. Ka jätkusuutlik opereerimine on meile, avalikkusele ja investoritele oluline – ka ses osas oleme teinud suuri investeeringuid nii olemasolevasse laevastikku kui ka uue kiirlaeva Megastari tellimise näol“, lisas Stalmeister.

Tallinki reisijate arv kasvas 2016. aastal kokku viis protsenti 9 457 522 inimeseni võrreldes 8 976 226 reisijaga 2015. aastal. Suurim, seitsme protsendiline kasv toimus Eesti-Soome liinil, kus aastas sõitis Tallinki laevadega kokku 5 077 985 inimest, Soome-Rootsi liinidel oli kahe protsendiline kasv 2 886 383 reisijani, Eesti-Rootsi liinidel kasvas reisijate hulk nelja protsendi võrra 983 196 inimeseni.

Detsembri keskpaigas taas teise laeva saanud Läti-Rootsi liin kasvatas reisijatearvu 11 protsendi võrra 509 958 reisijani. Reisijasõidukite arv kasvas aastaga neli protsenti 1 167 495 sõidukini ning kaubaveoühikute arv tõusis kõikidel liinidel kokku seitse protsenti ning jõudes 328 190 ühikuni.

Detsembris tõstis ettevõte liinidel ümber kokku kolm laeva suurendamaks mahtusid ning parendamaks teeninduse kvaliteeti. 2016. aasta viimasel kuul sõitis Tallinki ja Silja Line`i laevadega kokku 767 630 reisijat ning veeti kokku 87 155 reisijasõidukit ning 25 742 kaubaveoühikut.