Röögatu summa: kui palju läheb kuninglik pulm maksma ja kes tasub arve?

Morning Service on Christmas Day at Sandringham Church 2017

Kuningliku pulma eelarvele vajutavad kõige suurema pitseri turvameetmed, mille eest tuleb tasuda Briti valitsusel.

Business Insideri hinnangul läheb prints Harry ja Meghan Markle pulm maksma ligikaudu 45,8 miljonit dollarit. Turvameetmete kulu tasub riik, kleidi eest maksab pruut ise ja kõik ülejäänud pulmakulud katab kuninglik pere.

Prints Williami ja Kate Middletoni pulm läks 2011. aastal maksma 34 miljonit dollarit, kuid seekordne arve ähvardab tulla kõrgem. Kogu afääri katavad kolm osapoolt.

Suurima kuluallika katab kinni maksumaksja ja selleks on turvameetmed eraturvafirmade ja politsei näol. AP kohaselt ulatus Williami ja Kate'i pulma turvakulu 8,7 miljoni dollarini, millest 4,6 miljonit dollarit läks politsei tehtud ületunnitöö tasustamisele. YouGov uuringu kohaselt arvab 57% brittidest, et kuninglik pere peaks tasuma turvalisuse tagamiseks tekkinud kulud. Vaid 1% britte arvab, et maksumaksja peaks katma kogu pulma arve.

Kuninglik pere tasub üldised pulma kulutused. Sealhulgas kulud muusikale, toidule, lilledele ja kutsetele. Kuninganna Elizabeth II teenib aastas ligikaudu 104 miljonit dollarit ning 2016. aastal hindas Forbes kuninganna vara väärtuseks 530 miljonit dollarit.