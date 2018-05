Rooma paavst ja ülirikas Warren Buffett on ühes asjas samal arvamusel

Kunagi nimetas üks maailma rikkamaid inimesi Warren Buffett finantsturgude tuletisinstrumente ehk derivatiive massihävitusrelvadeks. Nüüd teritas samal temal keelt Vatikani riigipea ja katoliikliku maailma juht paavst Franciscus.

Neljapäeval teatas Vatican, et derivatiivid, sealhulgas maksejõuetuse vahetustehingud (CDSid) on tiksuv kellapomm. Tavaliselt ei ületa derivatiivid usulise doktriini künnist, kuid see peegeldab paavsti skeptitsismi üleilmse kapitalismi suhtes, kirjutab Bloomberg.

„CDSide maht, mis jõudis maailma teadvusesse 2007. aasta majanduskriisis, ulatub peaagu kogu maailma aastase majandustoodanguni,“ märkis ta. „Selliste tehingute õigete piiranguteta kasv pakkus võimalust panustada teiste hävingule, mis on eetilisest vaatepunktist lubamatu.“

2003. aastal kritiseeris Buffett piiranguteta derivatiivituru kasvu. Franciscusele on Wall Street varemgi jalgu jäänud. Ta kutsus üles piirama kriise kaasatoovat spekulatiivset rahandust ja võtma finantssüsteemilt aboluutset jõudu.