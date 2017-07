Rõõmusõnum Venemaale ekspordi kasvust võis olla ennatlik

Kaupade eksport kasvas maikuus eelmise aasta sama ajaga võrreldes enim tänu Vene turule. Seal tegutsevad Eesti ettevõtjad hiilgeaegu ei näe, sest Venemaal ei kiputa praegu investeerima, kirjutab Äripäev.

Masinatootja Hekoteki juht Heiki Einpaul ütles, et tema on olnud Venemaal aktiivne 2000. aastast ja apoliitilise ettevõttena on neil seal alati hästi läinud. Venemaa ongi nende põhiturg.

„Me saame aru, et finantseerimine on läinud Venemaal keerulisemaks, aga kõik muu on jäänud suhteliselt sarnaseks,“ rääkis Einpaul ja lisas, et nad sõlmivad seal pidevalt uusi lepinguid ja peavad läbirääkimisi. „Meie tooteid endiselt vajatakse seal ja inimesed, kes poliitikaga pole seotud, oskavad neid hinnata ja meie käest ka tellida.“

