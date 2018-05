Rootsi ajakiri: Bonnier ja Telia on läbi rääkimas megatehingu osas

Rootsi online-ajakirja Resume teatel on meediagrupp Bonnier otsustanud müüa Soome telekanali MTV3 Teliale. Sama tehinguga müüakse teisedki Bonnieri telekanalid. Müügihind oleks enam kui miljard eurot.

Bonnier müüb maha ka Rootsi TV4 ning tasulise kanali Cumne. Ajakiri on saanud sellise info mitmelt ettevõttelt. Telia on läbirääkimisi kinnitanud. Nad ütlevad, et nad kaaluvad ostu, et tugevdada oma sisutootmise osa. Telia soovib enam panna rõhku veebisisu tootmisele.

Telia on kaua otsinud võimalusi sisutootmise võimalusi parandada. Nad on olnud läbirääkimistes Discoveryga, et osta nende Põhjamaade ärid. Sellest ei ole midagi saanud.