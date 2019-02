Rootsi ajakirjanik: Swedbankil oli võimalus materjaliga tutvuda mitu päeva

“Me võtsime nimekirja kaasa ja viitasime sellele intervjuu ajal,” ütles väljaande esindaja. Saate “Uppdrag granskringi” toimetaja Linda Haglund ütles eile ka Twitteris, et Swedbankil oli võimalus saada nimekiri oma valdusse eelmise nädala reedest.

See läheb vastuollu pangajuht Birgitte Bonneseni poolt õhtusel pressikonverentsil väidetuga, et pangal pole olnud piisavalt infot, et süüdistusi kommenteerida.

Loe pikemalt portaalist Geenius.