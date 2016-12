Põhja-Rootsis Umeås on parasjagu käimas ehitusbuum ning seda kasutavad ära välisfirmad, kes palkavad vähese raha eest võõrtöölisi, vahendas Rootsi rahvusringhääling SVT. Umeå ehitustööliste ametiühingu esindaja sõnul maksavad mõned Balti firmad oma töötajatele isegi nii vähe nagu 23 Rootsi krooni (2,5 eurot) tunnis.

Umeåsse on järgmiseks aastaks plaanis ehitada 2000 uut korterit. Linnas on SVT teatel ehitusel tööl üle 200 võõrtöölise, kellest aga vaid kümme on kantud Rootsis registreeritud töötajate nimekirja.

"2016. aastal saatsin koju vähemalt viis Balti firmat, kes ei järginud seadusi," ütles SVT-le Rootsi ehitustööliste ametiühingu (Byggnadsarbetareförbundet) esindaja Jimmy Sjölander. "Ametiühingul on vetoõigus. Me võime minna tellija juurde ja selgitada, et ettevõte rikub lepinguid ja seejärel saadetakse see koju."

Sjölander kirjeldas SVT-le, kuidas ta hiljuti saatis ehituselt minema 11 töötajaga Läti firma, kes seejärel ähvardas teda ja ta peret vägivallaga. "Oli ebameeldivus, mis oli suunatud minu ja mu pere vastu. See oli otsene ähvardus, mida nüüd uurib politsei. Rohkem ma ei ütle," rääkis mees.

Ametiühingu teatel on samuti Umeås väga tavaline n-ö vale lipu all töötamine. Üks ettevõte kirjutab alla kollektiivlepingule ja võidab hanke, kuid ehitusplatsile tuleb teine firma hoopis teiste töötajatega.

"Oleme tänavu kohanud firmasid, kes maksid 23 krooni tunnis. See trend on murettekitav ning läheb halvemuse suunas 2017. aastal, kui nii palju on plaanis juurde ehitada," ütles Sjölander.