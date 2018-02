Rootsi ametiühingud toetavad Rakvere streikijaid: me ei aktsepteeri ähvardusi ja tööandjapoolset survestamist!

Rootsi toiduainetööstuse ametiühingute keskorganisatsioon saatis toetuskirja Rakvere lihakombinaadi töötajate toetuseks.

"Kallid HKScani Rakvere lihatööstuse töötajad ja ametiühingu liikmed. Me soovime teile jõudu, julgust ja vastupidavust teie püüdlustes. Rootsi toidutööstuse ametiühing ja Rootsi HKScani töötajate ametiühing toetavad teie vaidlust," seisis toetuskirjas.

"Me oleme kuulnud, et tööandja on ähvardanud streigil osalenud töötajaid sanktsioonidega. Lisaks olevat tööandja ähvardanud tuua sisse liha HKScani teistest asutustest, et vähendada streigi mõju. Tööandja käitumine ei ole õige. Me ei aktsepteeri ähvardusi ega tööandja poolset survestamist. On väga oluline, et me jätkame võitlust koondumisvabaduse eest, et tööandja tunnistaks teid kui võrdset partnerit. Rootsi ametiühgu esindajad on valmis võtma samme teie toetuseks," kirjutati pöördumises.

Anne Mere: ametiühingu väited ei vasta tõele. Osakonnad, mille kohta valenäiteid esitati, on kirjalikult kinnitanud, et neid ei ole ähvardatud

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kinnitas, et tööandja peab kinni kõikidest seadustest ja reeglitest ning taunib täielikult igasugust ähvardamist. "Oleme ka korduvalt majasiseselt kommunikeerinud, et austame inimeste soovi kuuluda ametiühingusse ning nende seadusliku õigust streiki korraldada," ütles ta.

Tema sõnul on tööandja juba ümber lükanud ametiühingu valeväited ähvardamise kohta. "Samuti on ka tänaseks kõik kolm IMTAL-i (ametiühingu) pressiteates nimetatud osakonda juhtkonnale kirjalikult pöördumise saatnud ning kinnitanud, et neid ei ole ähvardatud ega kuidagimoodi mõjutada üritatud. Oleme saatnud ka IMTAL-ile vastavasisulise pöördumise, kus palume valeinformatsioon avalikult ümber lükata. Streigi tõttu me ei too liha mujalt sisse, teatavasti on meil oma kodumaine sealiha algtootmine," ütles Mere.

Rakvere lihakombinaadi töötajad soovivad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% lisamist 1. juulist. Veel nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Keskmiselt tähendaks palgatõus, et töötajate tunnipalk tõuseks ligikaudu 1,3–1,4 eurot ja nad teeniksid kuus 1079 euro suurust brutopalka.

HKScan Estonia ei ole kompromissiks samme astunud. „Meie ettepanek oli jätta streikimata ja oodata paar kuud, mil on uus palgasüsteem paigas. Ma ei saa aru, miks oli vaja praegu streikida,” ütles ettevõtte juhatuse esimees Anne Mere. Tema sõnul on HKScan Estonia astunud mitu sammu, et ametiühingu soovidele vastu tulla, kuigi tegelikult ühtegi konkreetset palgapakkumist tehtud ei ole. On küll lubatud üle vaadata ettevõtte palgapoliitika ja suurendada palgafondi 5%, kuid alles teise kvartali alguses otsustatakse, mis ametikohad, millal ja kui palju palgatõusu saavad.