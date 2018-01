Rootsi diskrimineerimisvolinik: SAS-i pearätipoliitika ei ole diskrimineeriv

Skandinaavia lennufirma SAS poliitika, mis keelab otseselt klientidega tegeleval personalil religioossete sümbolite, näiteks pearättide kandmise, ei riku diskrimineerimisvastaseid seadusi, otsustas Rootsi diskrimineerimisvolinik.

SAS-i poliitika sattus kõne alla eelmise aasta aprillis, kui tööintervjuul käinud naisele Aye Alhassanile öeldi, et tal ei lubata pearätti kanda, kui ta tööle võetakse, vahendab The Local.

Alhassani ütles tollal The Localile, et oleks olnud parem, kui SAS oleks sellest poliitikast teavitanud juba intervjuuprotsessi alguses.

Selline poliitika ei riku aga Rootsi diskrimineerimisvastaseid seadusi, leidis diskrimineerimisvolinik.

„Me otsustasime, et SAS-i ühtne poliitika ei riku diskrimineerimisvastaseid seadusi, sest see kehtib ainult töötajatele, kes on otseses kontaktis klientidega,” teatas diskrimineerimisvoliniku ametkond.

Diskrimineerimisvolinik viitas Euroopa Kohtu otsusele 2017. aasta märtsist, mille järgi võivad ettevõtted paluda töötajatel, kes on kontaktis klientidega, mitte väljendada oma religioosseid uskumusi näiteks riietuse kaudu, ning nii toimimine ei riku diskrimineerimisvastaseid seadusi, kui seda tehakse eesmärgiga näidata klientide suhtes üles poliitilist, filosoofilist või religioosset neutraalsust.