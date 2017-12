Rootsi eluasemehinnad ei saanud kukkumist pidama

Rootsis avaldati täna eluasemehinnaindeksid, mis näitasid, et eluasemete hinnad kukkusid edasi.

Üle riigi kukkusid eluasemete hinnad novembris kuu ajaga 2,9 protsenti, mis oli jätkuks oktoobrikuisele kolme protsendisele langusele, selgub Nasdaq OMX Valueguard-KTH eluasemeindeksist. Ka aastases arvestuses on nüüd üle Rootsi eluasemed 0,2 protsenti mullusest odavamad. Rootsi eluasemete hinnad on esmakordselt alates 2012. aasta maist aastases arvetuses langenud.

Lisaks kinnitas ka teine allikas ehk Svensk Maklarstatistik, et eluasemed on odavnenud.

Põhjamaade suurim majanduse eluasemeturg on kiiresti jahenemas aastaid kestnud tõusu järel, mida vedasid eluasemete puudus ja ülimadalad intressitasemed. Nüüd on pakkumine suurem nõudlusest ja eluasemelaenude nõuded karmistunud. Eluasemeturu kukkumist veavad Stockholmi kallimad korterid.

„Suur pakkumine tähendab, et ostjatel on nüüd rohkem valikut ja neil võtab ostmine kauem aega,“ ütles Maklarstatistiku müügijuht Hans Flink Bloombergile. „Seetõttu on hakanud müüjad karmis konkurentsis hindu langetama.“

Maklarstatistiku numbrite kohaselt langesid üle riigi korterite hinnad kuu ajaga kolm protsenti lisaks oktoobrikuisele ühe protsendisele langusele. Elamute hinnad taandusid novembris ühe protsendi ja need püsisid oktoobris muutumatutena. Suur-Stockholmi korterite hinnad langesid kuu ajaga kolm protsenti ja need olid neli protsenti odavamad kui mullu samal ajal.

Stockholmi korterihindade langus on veel dramaatilisem, selgub Valueguardi numbritest. Seal on 4,2 protsendine kuine kukkumine suurim alates 2008. aasta oktoobrist. Aastases arvestuses on hinnad maas kuus protsenti, mis on suurim tagasilöök alates 2009. aasta juunist.

Kuna välismaal on märgatud Rootsi kasvavaid riske, on Rootsi kroon alates augustist odavnenud ligi viis protsenti. Rootsi rahandusminister ja keskpanga juht on seni hoidnud sekkumast, öeldes, et kiire tõusu järel on hinnalangus tavaline.

Kuid Rootsi kodumajapidamised on muutumas aina pessimistlikumaks kinnisvarahindade suhtes. SEB eluasemehindade ootus langes miinus viiele punktile. See tähendab, et esmakordselt alates 2012. aasta veebruarist usub enamus rootslasi aastases arvestuses eluasemete hinnalangust.