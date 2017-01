Rootsi endine rahandusminister Anders Borg ja Rootsi üks suurimaid investorit Fredrik Lundbergi kahtlustatakse altkäemaksuskandaalis, mis võis leida aset jahipidamise ürituse käigus, kirjutab Bloomberg.

Olles paberitootja Holmeni nõukogu esimees, sai Lundberg Rootsi korruptsioonivastaselt üksuselt kahtlustuse, mille kohaselt teda kahtlustatakse altkäemaksu andmises. Selline kahtlus tekkis Holmeni korraldatud jahipidamisürituste esialgse uurimise käigus.

2006.-2014. aastani Rootsi rahandusministriks olnud Borg sai 2015. aastal Citigroupi nõustajaks. Teda kahtlustatakse altkäemaksu saamises, ütles täna prokurör Alf Johansson. Jutt käib üritusest, mis leidis aset viimase viie aasta jooksul, rääkis ta.

Lundberg on suurendanud oma võimu Rootsi ühes suuremas investeerimiskompaniis Industrivarden. Gruppi kuulub ka näiteks Svenska Handelsbanken. Ta on ka varem kahtlustusega kimpus olnud. Näiteks 2015. aastal sunniti ta lahkuma Industrivardeni juhatuse esimehe kohalt, kuna muude liialduste seas väärkasutas ta ettevõtte lennukit.

„Uuritavad jahiüritused on uurimise all, kuna seal oli Holmeni töötajatel võimalik kohtuda ka ettevõtteväliste osalejatega,“ teatas Lundberg.

Lundberg teatas, et ta austab prokuratuuri tööd ja aitab neid soovitava informatsiooniga,“ teatas ta. „Ta lisas, et on kindel, et nii tema kui Holmen on kõike korrektselt teinud ja mingeid rikkumisi aset ei leidnud.“