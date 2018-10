Rootsi finantinspektsiooni sõnul ei ole Swedbank ja SEB Baltikumis kahtlast äri ajanud

Sealne finantsinspektsioon tõi küll välja, et nad vaatavad väga tähelepanelikult, mida on Danske kriisist õppida.

Rootsi inspektsioon suhtleb nii Taani kui Baltikumi kolleegidega, et end olukorraga kurssi viia. Lisaks räägitakse ka Rootsi suurpankadega.

Rootsi suurpankadel Swedbankil ja SEB-l on Eestis, Lätis ja Leedus suured ärid, kuid nad keskenduvad kohalikele klientidele, mitte mitte-residentidele. Just viimased on Danske skandaali keskmes.

Eelmisel nädalal teatas Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen, et neil ei ole regulaatoritega seoses Balti äriga mingeid probleeme. SEB ütles, et nad ei ole kunagi Baltikumis teenindanud mitte-residente ja neil ei ole isegi see mõttesse tulnud. Lisaks on nad kindlad, et nende rahapesuvastased meetmed on piisavad.