Rootsi hiidkontsern müüs oma Balti äri maha, TV3 saabki uue omaniku

MTG müüb oma Baltikumi telekanalid Providence Equity Partnersile, tehingu väärtus on 115 miljonit eurot.

Kakskümmend aastat Baltikumis tele- ja raadioäri ajanud MTG otsustas Balti ärid müüa, kuna reformib oma kontserni ettevõtlusvaldkondi. Kahe kümnendi jooksul on vaatajate ja kuulajate tarbimisharjumused paljuski muutunud ja arenenud digitaalse meedia suunas.

Ostjaks olev Providence Equity Partnersile kuulub Lätis ja Leedus tegutsev mobiilioperaator. Ettevõtte üks juhtidest Karim Tabet ütles ostu kommenteerides, et MTG grupi Balti tele- ja raadiokanalid on oma segmentides valdavalt turuliidrid, mistõttu on neid võimalik edukalt edasi arendada.

Tabeti kolleeg, Robert Sudo sõnul on Eesti, Läti ja Leedu euroliidu kõige jõudsamalt arenevad turud, mistõttu on kanalite ostmine perspektiivikas ja lootustandev tehing. "Siin töötavad kogenud inimesed, kellega soovime ka edaspidi jätkata," ütles Sudo.

MTG müüs kolm telekanalit Eestis (TV3, TV3+, TV6), viis telekanalit Lätis (TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 and LNT) ja kolm telekanalit Leedus (TV3, TV6, TV8).