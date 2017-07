Rootsi juurtega investor: Eesti ettevõtete häda on salatsemishimu

Tuntud investor Stefan Andersson peab Eesti börsi suurimaks probleemiks siinsete ettevõtete hirmu avalikkuse ees ja leiab, et Rootsi börsi hoogustumine on normaalne areng, kirjutab Äripäev.

Pea algusest peale Eesti börsil tegutsenud Rootsi juurtega investor Stefan Andersson leiab, et Rootsi börsi tabanud IPO-uputuses pole midagi erakordset.

„Et Rootsis on palju IPOsid on päris loogiline, kuna börsiettevõtteid on üldiselt kallilt hinnatud ja pangaintressid on madalad. Ehk: erinevad ettevõtted tahavad juhust kasutada ja korjata turult raha siis, kui saab,“ ütles investor.

„Huvitavam küsimus on, miks Eestis suhteliselt vähe börsile minnakse. LHV IPO oligi väga edukas ja see peaks suurendama isu teiste võimalike emitentide jaoks,“ ütles Andersson.

