Rootsi kehtestatud keskkonnamaks ajab lennukipiletid kallimaks

Pühapäeval kehtestas Rootsi uue lennundusmaksu, mis lisatakse kõigile lennukipiletite hindadele, et vähendada lendamise keskkonnamõju, kirjutab The Local.

„Maksu eesmärgiks on vähendada lendude ökoloogilist jalajälge, mis on kasvanud seoses lendamise järsu kasvuga,“ ütles Dagens Nyheterile Rootsi roheliste esinaine Isabella Lövin, kes ühtlasi on Rootsi kliimaminister.

Kõigi Rootsi lennujaamadest väljuvate lendude piletid hakkavad maksma 60-400 Rootsi krooni ehk 6-39 eurot rohkem, olenevalt lennu sihtpunktist.

Maksu osas on ka erisused. Lisamaks ei kehti näiteks beebide, lennukipersonali, vahemaandumisega lendude kus lennukit ei vahetata ja mõningal juhul ka transiidilendude piletitele.

Dagens Nyheteri 25. märtsil avaldatud rahvaküsitluse tulemustest selgus, et 53 protsenti rootslastest on uue maksu poolt. Seevastu opositsiooniline keskpartei kritiseeris maksu, kuid soovib, et lennukompaniid hakkaksid lennukikütusesse biokütust sisse segama.