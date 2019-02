Rootsi kinnisvaraturul pidur peal

„Fakt on see, et pidurid on peal,“ ütles puitmajatootja Nordic Houses KT Rootsi suuna ekspordijuht Toomas Kristjan Käbin, kelle sõnul võtab ka muu majandus hoo maha, kui ehitustegevus pidurdub, kirjutab Äripäev.

„Languses kinnisvarahinnad ei ole julgustav signaal ühelegi osapoolele, seega on investeeringute tegemisel ettevaatlikud nii kinnisvaraarendajad kui ka majapidamised. Lisaks ehitussektorile mõjutab ostjate skepsis ka teiste kaupade müüki, nagu näiteks mööbel,“ loetles SEB analüütik Mihkel Nestor oma hiljutises nädalakommentaaris.

