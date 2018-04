Rootsi kuningas laseb panna palee katusele päikesepaneelid

Sel nädalal alustasid töölised päikesepaneelide paigaldamist kuningliku palee katusele Stockholmis. Kuue nädalal jooksul installeeritakse katusele enam kui 600 päikesepaneeli, kirjutab Bloomberg.

18. sajandil ehitatud hoones on enam ligi 600 ruumi. Kui päikesepaneelid hakkavad tööle, katavad need enam kui kümme protsenti hoone aastasest elektritarbimisest. Rootsi plaanib katta kogu oma elektrivajaduse 2040. aastaks taastuvenergiast. Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf tahab olla kindel, et annab sellesse oma panuse.

Õigupoolest kingiti kuningale päikesepaneelid 70. sünnipäevaks Riigikinnisvaraameti poolt juba 2016. aastal. Seni pole paneelide paigaldamiseni jõutud, sest palee on ajalooline hoone. Muinsuskaitseamet andis alles siis loa töödeks kui neile kinnitati, et tänavalt pole päikesepaneele näha, küll aga lennukilt.

Suur osa Rootsi elektritoodangust on hüdroenergia, järgnevad tuumaenergia ja tuuleenergia. Päikeseenergia annab vähem kui ühe protsendi Rootsi elektritoodangust.