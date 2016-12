Meediaettevõte Modern Times Group (MTG), millele kuuluvad muu hulgas telekanalid TV3 ja TV6 Skandinaavias ja Baltimaades, üritab oma traditsioonilistele TV-kanalitele ostjat leida, kirjutas Rootsi väljaanne Resumé.

Resumé allikate kohaselt ringleb MTG vabalevikanalite müügiprospekt turgudel juba kevadest. Prospekt sisaldab allikate teatel kõiki kolme Skandinaavia TV-kanalit: TV3, TV6 ja TV10, kuid mitte tasulisi kanaleid ega Viaplayd. Samuti olevat müügis Baltimaade vabalevikanalid ja MTG äritegevus Bulgaarias.

"Kuulujutte ja spekulatsioone me ei kommenteeri," ütles Rootsi väljaandele MTG kommunikatsioonijuht Jessica Sjöberg.

Tänavu müüs MTG maha juba oma operatsioonid Venemaal ja Aafrikas, nüüd on päevakorras Tšehhi TV-kanalite müük.

MTG tegevjuht Jørgen Madsen Lindemann teatas viimases kvartaliaruandes, et ettevõtte strateegia on keskenduda globaalsele trendile, kus vaatajad kolivad üha enam internetti, mobiilsetesse platvormidesse ning nõudluspõhistesse (on-demand) kanalitesse. Ta mainis ka, et MTG investeeringute portfell vaadatakse sellest lähtuvalt üle - mis kaude öelduna tähendabki traditsiooniliste TV-kanalite müükipanekut.

Sel aastal ongi MTG tegelenud digitaalsete spordikanalite arendamisega ning ostnud kokku kalleid näitamisõigusi, näiteks Inglise jalgpalli kõrgliiga oma, kirjutas Resumé.

Resumé teatel võib MTG-l olla aga raske ostjat leida, seda enam, et allikate hinnangul on telekanalite eest küsitav hind liiga kõrge.