Eesti betoonelementide tootja TMB tehased Eestis ja Soomes tarnivad 40 miljoni euro eest kokku üle 80 000 tonni betoonelemente Rootsis ehitavale 5,7 miljardit Rootsi krooni (0,6 miljonit eurot) maksvale pakenditehasele.

Eesti ühe suurema betoonelementide tootja AS TMB gruppi kuuluv Betonimestarit Oy sõlmis 40 miljoni euro suuruse töövõtulepingu Rootsi tööstuskontserniga BillerudKorsnäs AB, et tarnida betoonelemente Gruvönisse ehitatava uue pakendivabriku jaoks, teatas TMB.

TMB grupi ajaloo kõige suurema töövõtulepingu järgi toodavad ja tarnivad TMB tehased Eestis ja Soomes üle 80 000 tonni betoonelemente, mis kohapeal kokku monteeritakse. Tehase betoonelementidest ehituskonstruktsiooni püstitamiseks on TMB teatel planeeritud ligi kaheksa kuud, elementide tootmine algab selle aasta veebruaris.

"See on üsna eriline projekt, sest ehitusel kasutatakse rohkem kui 60 tonni raskusi suuremõõtmelisi betoonelemente, mida toodame Soomes Iisalmi tehases," ütles TMB juhatuse liige Jaan Luts pressiteate vahendusel. "Lisaks on tootmisega hõivatud tehased nii Tartus, Nastolas kui ka Turus."

Järgmise põlvkonna pakendimaterjalide tehas on viimaste aastate Rootsi üks suurimaid tööstusvaldkonna investeeringuprojekte. Kogu investeering teahsesse on 5,7 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 600 miljonit eurot. Sellest ligi 40 miljonit kulub betoonelementide tootmiseks ja monteerimiseks.

Lutsu sõnul annab hiigelprojekt ettevõttele võimaluse end tõestada Põhjamaade turul arvestatava tegijana.

"See on väga suur usaldus TMB grupi vastu sellise maailmamastaabis suurelt kontsernilt. Siiani oleme eksportturgudel tegutsenud peamiselt elamuehituses," ütles Luts. "Rootsi tehase projekt moodustab meie selle aasta eelarvest umbes 30% ning on hea võimalus kasvatada meie usaldusväärsust suuremahuliste projektide kategoorias."

Betoonelemendid toimetatakse Gruvönis asuvale ehitusplatsile nii laevaga kui ka maismaatransporti kasutades. "Eestist viime betoonelemendid kohale merd mööda, sest Karlstadi sadam on ehitusele üsna lähedal. Soomest kasutame lisaks ka raudteetransporti. Suurimad elemendid viiakse aga ükshaaval autoga kohale," rääkis Luts.

BillerudKorsnäs on Rootsi ja kogu maailma üks suuremaid pakkematerjalide tootmise kontserne. Uus tehas peaks tööle hakkama 2019. aasta alguses, selle projekteeritud võimsus on 550 000 tonni pakendimaterjale aastas.

AS TMB on raudbetoonelementide müügi, tootmise ja paigaldusega tegelev ettevõte, millel on tütarettevõtted OÜ TMB Element Eestis, SIA TMB Elements Lätis, Bygg Element Sverige AB Rootsis ning Betonimestarit OY Soomes.